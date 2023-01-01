



Сиси сделал Нетаниягу предупреждение

Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси предоставила новые подробности его разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



Он призвал новое израильское правительство воздержаться от "любых мер", которые могут разжечь напряженность в регионе.



"Президент предупредил Нетаниягу, чтобы тот избегал принятие любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации и осложнить ситуацию в регионе", - сообщает канцелярия президента Египта.



Также Сиси заявил, что его правительство продолжит прилагать усилия по поддержанию спокойствия между Израилем и палестинцами.



Как сообщала ранее канцелярия премьер-министра Израиля, стороны обсудили международные и региональные события.

