Сиси сделал Нетаниягу предупреждение
Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси предоставила новые подробности его разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Он призвал новое израильское правительство воздержаться от "любых мер", которые могут разжечь напряженность в регионе.
"Президент предупредил Нетаниягу, чтобы тот избегал принятие любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации и осложнить ситуацию в регионе", - сообщает канцелярия президента Египта.
Также Сиси заявил, что его правительство продолжит прилагать усилия по поддержанию спокойствия между Израилем и палестинцами.
Как сообщала ранее канцелярия премьер-министра Израиля, стороны обсудили международные и региональные события.