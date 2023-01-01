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Сиси сделал Нетаниягу предупреждение
01.01.2023 20:20 Алина Груднева

Сиси сделал Нетаниягу предупреждение

Канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси предоставила новые подробности его разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Он призвал новое израильское правительство воздержаться от "любых мер", которые могут разжечь напряженность в регионе.

"Президент предупредил Нетаниягу, чтобы тот избегал принятие любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации и осложнить ситуацию в регионе", - сообщает канцелярия президента Египта.

Также Сиси заявил, что его правительство продолжит прилагать усилия по поддержанию спокойствия между Израилем и палестинцами.

Как сообщала ранее канцелярия премьер-министра Израиля, стороны обсудили международные и региональные события.
 

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