



Сиси проводит экстренное заседание по поводу Газы

Президент Египта Ас-Сиси, Абдул-Фаттах Халил устроил экстренное совещание относительно ситуации в Газе.



Об этом сообщает издание Al-Mayadeen.



Уточняется, что Сиси созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Египта, где обсуждается гуманитарный кризис в Газе.



Ранее в ООН сообщили о том, что за последние сутки количество эвакуированных с севера Газы на юг палестинцев резко возросло. При этом, ХАМАС препятствует их выезду в более безопасное место.