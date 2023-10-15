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Сиси проводит экстренное заседание по поводу Газы
15.10.2023 14:01 Алина Груднева

Сиси проводит экстренное заседание по поводу Газы

Президент Египта Ас-Сиси, Абдул-Фаттах Халил устроил экстренное совещание относительно ситуации в Газе.

Об этом сообщает издание Al-Mayadeen.

Уточняется, что Сиси созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Египта, где обсуждается гуманитарный кризис в Газе.

Ранее в ООН сообщили о том, что за последние сутки количество эвакуированных с севера Газы на юг палестинцев резко возросло. При этом, ХАМАС препятствует их выезду в более безопасное место.

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