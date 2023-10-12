



Сиси о Газе: предотвратить блокаду и коллективные наказания

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси прокомментировал события, происходящие в Газе.



"Мы призываем к деэскалации и выводу мирных жителей из цикла насилия. Я призываю вернуться на путь переговоров. Египет стремится к миру. Мы должны предотвратить блокаду и коллективное наказание. Палестинцам должна быть оказана срочная помощь. Альтернативы нет", - сказал он.



По словам Сиси, Каир не бросит "палестинских братьев" и по-прежнему готов выступать посредником "во имя мира".



Ранее министерство иностранных дел Египта обратилось к Израилю с требованием прекратить обстрелы вблизи пограничного перехода "Рафиах", единственного прохода, соединяющего Египет и Газу, чтобы обеспечить палестинцев жизненно важной гуманитарной помощью.