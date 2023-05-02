



Сирия согласилась ограничить торговлю наркотиками на встрече арабских министров

Сирия согласилась помочь положить конец незаконному обороту наркотиков через границы с Иорданией и Ираком, говорится в заявлении, опубликованном после важной встречи в понедельник, на которой арабские дипломаты разрабатывали план действий по прекращению 12-летнего конфликта в Сирии, сообщает Reuters.



Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании встретились в столице Иордании Аммане, чтобы обсудить, как нормализовать отношения с Сирией в рамках политического урегулирования войны, которая разрушила и разделила страну.



Переговоры являются первыми между правительством Сирии и группой арабских стран после решения о приостановке членства Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году после подавления протестов против президента Башара Асада.



В итоговом заявлении, опубликованном после встречи, говорится, что официальные лица обсудили пути добровольного возвращения домой миллионов перемещенных сирийцев и скоординировали усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков через границы Сирии.



В нем говорилось, что Дамаск согласился "предпринять необходимые шаги, чтобы положить конец контрабанде на границах с Иорданией и Ираком" и в течение следующего месяца работать над выявлением тех, кто производит и перевозит наркотики в эти две страны.



Выступая перед журналистами после встречи, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал, что встреча была "началом, и процесс продолжается", чтобы обеспечить прекращение конфликта.



Иордания призвала Сирию совместно с арабскими государствами разработать пошаговый план действий, чтобы положить конец конфликту, решить проблемы беженцев, задержанных, контрабанды наркотиков и поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии — все это затрагивает ее соседей.

