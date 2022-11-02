



Сирия: Рано или поздно мы ответим на "агрессию Израиля"

Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии Фейсал Мекдад решительно осудил последние удары, приписываемые Израилю, по целям в окрестностях Дамаска.



Министр подчеркнул, что его страна "рано или поздно" даст ответ на эти атаки, сообщает иранское агентство Fars.



"Если бы сирийские подразделения ПВО вступили в бой и вызвали бы рефлекторную реакцию, целью мог стать гражданский самолет, и все возложили бы вину на правительство Дамаска. Поэтому мы решили проявлять сдержанность и не проявлять никакой реакции в таких случаях. Наша позиция относительно таких нападений достаточно ясна. Мы предупреждаем тель-авивский режим, что их ждет адекватный ответ на такие боевые действия, и он будет дан рано или поздно", - заявил Мекдад.