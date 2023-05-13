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Сирия продлила разрешение на пересечение границы после землетрясения на 3 месяца
13.05.2023 20:30 Ирина Демьянова

Сирия продлила разрешение на пересечение границы после землетрясения на 3 месяца

Сирия продлила разрешение Организации Объединенных Наций на использование двух дополнительных пограничных переходов для оказания помощи после землетрясения еще на три месяца, сообщил сирийский официальный представитель в субботу.

Сирия "решила продлить разрешение, которое она предоставила ООН и ее специализированным агентствам, на использование двух пограничных переходов Баб-Аль-Салама и Эр-Раи на дополнительный период в три месяца, заканчивающийся 13 августа", — сообщил в своем твиттере Бассам Саббах, посол Сирии в ООН.

Президент Сирии Башар Асад первоначально согласился открыть два перехода на три месяца, начиная с 13 февраля, через неделю после землетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек в Турции и Сирии.

 

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