



Сирия продлила разрешение на пересечение границы после землетрясения на 3 месяца

Сирия продлила разрешение Организации Объединенных Наций на использование двух дополнительных пограничных переходов для оказания помощи после землетрясения еще на три месяца, сообщил сирийский официальный представитель в субботу.



Сирия "решила продлить разрешение, которое она предоставила ООН и ее специализированным агентствам, на использование двух пограничных переходов Баб-Аль-Салама и Эр-Раи на дополнительный период в три месяца, заканчивающийся 13 августа", — сообщил в своем твиттере Бассам Саббах, посол Сирии в ООН.



Президент Сирии Башар Асад первоначально согласился открыть два перехода на три месяца, начиная с 13 февраля, через неделю после землетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек в Турции и Сирии.



