



Сирия призывает не поддерживать изоляцию России

Постоянный представитель Сирии в ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать "попытки западных государств изолировать Россию".



По словам Саббага, Сирия не поддержит резолюцию, не признающую "референдумы" в "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщают РИА Новости.



"Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине, предложенной Албанией. Мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Мы предостерегаем делегации от такой тенденции и призываем их отвергнуть эти усилия по изоляции России, проявлению двойных стандартов", - заявил представитель Сирии.