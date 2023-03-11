



Сирия приветствует соглашение между Саудовской Аравией и Ираном

В МИД Сирии заявили, что Дамаск приветствует достигнутую между Саудовской Аравией и Ираном договоренность о возобновлении дипломатических отношений между ними, добавив, что они также приветствуют "искренние усилия" Китая на переговорах. Об этом сообщает официальное Сирийское информационное агентство.



Согласно заявлению МИД, "этот важный шаг приведет к укреплению безопасности и стабильности в регионе, к сотрудничеству, которое положительно скажется на общих интересах жителей региона в целом и граждан стран в частности".