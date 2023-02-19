



Сирия пожаловалась Совбезу ООН на Израиль

Сирия пожаловалась Совету Безопасности ООН на очередную серию ударов, в которой, традиционно, обвиняется Израиль.



Соответствующее заявление обнародовало 19 февраля министерство иностранных дел страны.



"Сирия ожидает, что Совбез ООН осудит израильскую агрессию и преступления, примет необходимые меры для сдерживания, привлекут их к ответственности, накажут виновных и не допустят повторения", — сказано в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.



По данным МИД, пока Сирия "пыталась залечить свои раны, похоронить мучеников и получить гуманитарную поддержку" из-за разрушительного землетрясения, Израиль якобы "начал воздушную агрессию" в отношении жилых кварталов в Дамаске, в результате чего погибли пятеро гражданских, еще 15 получили ранения, а также было разрушено несколько домов.



"Агрессия происходит в контексте систематических израильских атак на сирийские гражданские объекты, включая дома, сервисные центры, аэропорты и порты, запугивая сирийцев, которые все еще страдают от катастрофических последствий землетрясения и работают. для поддержки тех, кто пострадал", - пожаловались в МИД.



В сирийском министерстве добавили, что "жестокие нападения и преступления" в отношении палестинцев и сирийцев представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе и требует срочных международных действий "для прекращения агрессивных действий Израиля на сирийской территории".