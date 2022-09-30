



Сирия обвиняет Израиль в "военных преступлениях"

Постоянный представитель Сирии при ООН и международных организациях в Женеве посол Хуссам Эдин Аала обвинил Израиль в совершении "военных преступлений" против Сирии и "Палестины" и нарушении международного права.



Об этом сообщает сирийское агентство SANA.



"Неоднократные израильские атаки на сирийские земли и их преднамеренные нападения на гражданские объекты, включая порты и аэропорты, представляют собой нарушение международного права и военные преступления, которые подвергают риску жизни сирийцев и угрожают безопасности гражданской авиации в Сирии и регионе, не говоря уже о том, чтобы поставить под угрозу работу гуманитарных агентств, которые используют эти аэропорты и морские порты для доставки гуманитарной помощи, а также региональный и международный мир и безопасность", - заявил сирийский дипломат.



Представитель Сирии также подчеркнул, что в свете "политики молчания и двойных стандартов", которой следует Запад, Израиль продолжает "совершать массовые убийства и преступления против палестинского народа, нарушать его основные права. , подвергнуть палестинцев коллективному наказанию через удушающую блокаду в Газе, введение ограничений на передвижение его жителей, помимо произвольных арестов, пыток заключенных в оккупационных тюрьмах".



В своем заявлении Хуссам Эдин Аала указал, что Сирия "подтверждает свою твердую поддержку права палестинского народа на создание своего независимого и суверенного государства со столицей в Иерусалиме".



Ранее палестинский посол выступил в Совете ООН по правам человека и обрушился с критикой на Израиль, обвинив Еврейское Государство в совершении "самых ужасных преступлений и массовых убийств" со времен Второй мировой войны.