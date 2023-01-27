



Сирия об операции ЦАХАЛа в Дженине: резня и вопиющая безнаказанность

Сирия осудила вчерашнюю контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине, в ходе которой были убиты девять палестинцев, в том числе, члены палестинского "Исламского джихада", планировавшие теракты в Израиле.



Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.



"Оккупационная держава Израиль и его террористическое правительство добавило эту резню к своей истории актов агрессии и убийств, пользуясь безнаказанностью, предоставляемой сменяющими друг друга администрациями США", — сказали в МИД.



Сирия осудила "пренебрежение международным правом" и "вопиющие двойные стандарты" США, призвав государства-члены ООН положить конец "израильским преступлениям и агрессии" в отношении палестинцев.



"Израиль должен понести ответственность за эти преступления и выполнять резолюции ООН, призывающие положить конец оккупации арабских территорий", - добавили в МИД Сирии.