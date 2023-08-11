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Сирия: нормализации не будет, если Израиль не вернет Голанские высоты
11.08.2023 08:01 Евгения Маркова

Сирия: нормализации не будет, если Израиль не вернет Голанские высоты

Президент Сирии Башар Асад заявил Sky News Arabia, что США не приглашали его страну для установления отношений с Израилем.

"Американцам известна позиция сирийского руководства, которая не изменилась с начала мирных переговоров в 1990 году. Если нет желания Израиля вернуть землю, нет необходимости терять время", — сказал Аль-Асад телеканалу в Абу-Даби.

Израиль аннексировал Голанские высоты в 1981 году, что не было признано международным сообществом. В 2020 году президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над этой территорией.
 

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