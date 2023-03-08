



Сирия может вернуться в Лигу арабских государств - глава МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии во вторник заявил, что усиление взаимодействия с Сирией может проложить путь к ее возвращению в Лигу арабских государств, поскольку отношения оттаивают после более чем десятилетней изоляции. Министр уточнил, что в настоящее время слишком рано обсуждать такой шаг, пишет Reuters.



Принц Фейсал бин Фархан подтвердил, что в арабском мире складывается консенсус в отношении того, что изоляция Сирии не работает и что необходим диалог с Дамаском, особенно для разрешения там гуманитарного кризиса.



"Обязательство для решения этих проблем необходимо. И это вполне может привести к возвращению Сирии в Лигу арабских государств. Но пока, я думаю, слишком рано обсуждать", — сказал он журналистам в Лондоне.



Сирия была в значительной степени изолирована от остального арабского мира после жестокого подавления Асадом протестов, вспыхнувших против его правления в 2011 году.



Лига арабских государств приостановила членство Сирии в 2011 году, и многие арабские страны отозвали своих послов из Дамаска.



Но Асад получил поддержку со стороны арабских государств после разрушительного землетрясения 6 февраля, в результате которого погибли тысячи сирийцев.



В Алжире состоялся первый саммит Лиги арабских государств после пандемии COVID-19 в ноябре, хотя Дамаск остался в стороне после того, как Алжиру не удалось убедить другие арабские государства прекратить изоляцию Сирии.



В этом году Саудовская Аравия примет саммит Лиги арабских государств. Примет ли Сирия в нем участие, на сегодняшний день отстается открытым вопросом.