



Сирия и Иран развернули усиленную систему ПВО под Дамаском

Сирия и Иран развернули вокруг Дамаска новые системы ПВО, в том числе системы помех и раннего предупреждения, чтобы предотвратить израильские авиаудары в этом районе, сообщают сирийские СМИ.



Новые системы корейского и китайского производства предоставлены Ираном в рамках договоренностей, достигнутых с Сирией.



По информации сирийских СМИ, министерство обороны Сирии провело в октябре испытания систем радиоэлектронного подавления, в результате чего израильские самолеты как минимум дважды были вынуждены покинуть воздушное пространство Сирии.



Иран перебросил в район Дамаска два ЗРК “Бавар-373”, один из которых был размещен в районе города Рахла вблизи с ливанской границей, второй – примерно в 30 километрах к северу от Голанских высот.



Системы Bavar-373 были доставлены через иракскую территорию в Сирию в августе после того, как была достигнута договоренность с Россией и сирийским правительством.



Ранее в этом месяце КСИР сообщил об успешном испытании системы “Бавар-373” с использованием перехватчика “Саяд Б-4”. Перехватчик “Саяд Б-4” был разработан на базе, принадлежащей SSJO в Тегеране, сообщает Intelli Times.