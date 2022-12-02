



Сирил Рамафоса: президенту ЮАР грозит импичмент из-за сокрытия кражи

Президента ЮАР Сирила Рамафосу обвиняют в сокрытии кражи на сумму 4 миллиона долларов с его фермы в 2020 году, включая похищение и подкуп грабителей, с целью заставить их молчать.



Трехтомный отчет независимой комиссии показал, что г-н Рамафоса злоупотребил своим положением и, возможно, нарушил закон о борьбе с коррупцией.



Он отрицал правонарушения и сказал, что из-под подушек дивана в фермерском доме было украдено всего 580 000 долларов наличными, которые были получены от продажи буйволов.



Выводы комиссии были переданы в парламент, который должен их изучить и решить, начинать ли процедуру импичмента на следующей неделе.



Отчет привел к призывам к его отставке.



Менее чем через месяц г-ну Рамафосе предстоит провести конференцию, которая решит, сможет ли он баллотироваться на второй срок от своей партии, Африканского национального конгресса (АНК), в 2024 году.



Высший орган АНК соберется позже в четверг и, как ожидается, обсудит отчет, который поднимает несколько неудобных вопросов для президента. Судя по бурной реакции оппозиционных партий, которые призывают его уйти в отставку, это может стоить ему поста президента.



В частности, от президента требуют объяснений, почему он хранил больше полумиллиона долларов в диване?

Почему о краже этих денег не сообщили в полицию два года назад?

Почему буйволы, которые, по его словам, были проданы, остаются на ферме?



Особенно острую реакцию оппозиции и общественности вызывает тот факт, что Сирил Рамафоса - это человек, чей политический имидж и восхождение на пост президента были построены на борьбе с коррупцией, которая преследовала страну при его предшественнике президенте Джейкобе Зуме.



Если депутаты решат, что комитет по импичменту должен продолжить расследование, и они признают президента виновным в серьезных нарушениях, это запустит процесс голосования по импичменту.



Его партия, которая защищала своих лидеров во многих скандалах в прошлом, будет вынуждена уволить его только в том случае, если он является объектом уголовных обвинений, которые пока не выдвигались.



Тем не менее, эти события в преддверии выборной конференции партии в конце этого месяца, на которой г-н Рамафоса казался претендентом на переизбрание, поставили ветерана-политика и фермера-любителя в довольно опасное положение.



Скандал разразился в июне, когда Артур Фрейзер, бывший босс южноафриканской разведки, подал жалобу в полицию, обвинив президента в сокрытии кражи 4 млн долларов наличными с его фермы Phala Phala на северо-востоке страны в 2020 году. Г-н Фрейзер утверждал, что деньги могли быть получены от отмывания денег и коррупции, и обвинил президента в похищении и подкупе грабителей.

