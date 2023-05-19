



Сирийцы неоднозначно реагируют на возвращение Асада в Лигу арабских государств

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, в четверг, чтобы принять участие в своем первом саммите Лиги арабских государств за 13 лет, что расценивается као региональная реинтеграция после более чем десятилетней войны.



Такой поворот событий было почти невозможно представить всего год назад, когда Эр-Рияд, Доха и несколько других арабских столиц разорвали дипломатические отношения с Дамаском и помогли финансировать и вооружить оппозиционные группы, чтобы свергнуть его.



После 12 лет кровопролитной гражданской войны, в результате которой погибло более 500 000 человек, сотни тысяч были ранены и миллионы стали беженцами и вынужденными переселенцами, сирийцы дома и за границей, похоже, неоднозначно относятся к тому, что арабские государства вновь признают Асада .



Асад прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, на прошлой неделе для участия в саммите Лиги арабских государств по официальному приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза. Это приглашение, знаменующее конец продолжительной дипломатической изоляции Асада, можно рассматривать как неспособность его противников сместить его в ходе гражданской войны и как легитимную победу Асада.



Этот шаг вызвал споры и массовую реакцию среди сирийцев. Вашингтон, однако, заявил, что "не верит, что Сирия заслуживает повторного приема в Лигу арабских государств".



"Мы не собираемся нормализовать отношения с режимом Асада, и мы, конечно же, не поддерживаем других, делающих это", — заявил недавно репортерам в Вашингтоне представитель Госдепартамента Ведант Патель.



Асаду кинули спасательный круг и предоставили прекрасную возможность медленно реинтегрироваться в международное сообщество, поскольку он нормализует дипломатические отношения с теми же арабскими правительствами, которые изгнали его в 2012 году.



Некоторые сирийцы выразили свой гнев по поводу приглашения Асада, утверждая, что его присутствие на саммите Лиги равносильно легитимации "режима-убийцы" и прекращению международной изоляции жестокого диктатора, ответственного за миллионы убитых и перемещенных лиц.



Сирийский журналист Омар Мадания назвал Асада "преступником", написав в Twitter: "Открытие арабского саммита должно начаться с этого видео, чтобы Башар Асад мог гордиться своими головорезами, пытающими сирийцев".



Фади, сирийский журналист из Берлина, Германия, написал в Твиттере резкое послание Лиге арабских государств и всему миру.



"Нет никакой политической, экономической или человеческой выгоды в приеме преступника Башара Асада в Саудовской Аравии и нормализации отношений с его преступным режимом", — написал он. — "Это просто моральное падение, политическое подчинение и дальнейшее предательство сирийского народа. Даже если мир, Восток и Запад, соберутся для переработки мусора, представленного режимом Асада, Асад останется величайшим диктатором, серийным убийцей, преступником и наркоторговцем в мире".



Между тем, другие говорят, что присутствие Асада на саммите и реадмиссия в арабский мир не означают, что "революция" против него должна прекратиться.



Тем не менее, некоторые сирийцы утверждают, что нормализация может избавить страну от нищеты.