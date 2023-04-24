



Сирены в день памяти напоминают о 28 468 погибших солдатах и жертвах террора

Израильтяне склоняют головы в 8 часов вечера в течение минуты молчания, когда по всей стране звучат сирены в память о 28 468 погибших солдатах и ​​жертвах террора.



Согласно данным, опубликованным министерством обороны в пятницу, 59 солдат были убиты во время прохождения военной службы с момента последнего Дня памяти в Израиле. Еще 86 ветеранов-инвалидов скончались из-за осложнений от полученных во время службы травм.



В результате общее число погибших во время службы стране с 1960 года составило 24 213 человек.



Общенациональные церемонии Дня памяти Израиля начались во второй половине дня с памятного мероприятия в мемориале “Яд-Лабаним” в память павших солдат в Иерусалиме.



Сирена также знаменует собой начало главной национальной церемонии, которая проходит у Западной стены в Иерусалиме.

Вторая двухминутная сирена прозвучит завтра в 11 часов утра, открывая дневную церемонию поминовения павших солдат, сосредоточенную на горе Герцля в Иерусалиме. Церемония памяти жертв теракта состоится в 13:00.