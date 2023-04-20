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Сионистский конгресс проголосует за осуждение правовой реформы
20.04.2023 08:08 Аркадий Бочаровский

Сионистский конгресс проголосует за осуждение правовой реформы


Сионистский конгресс Израиля проголосует сегодня за резолюцию, которая призывает осудить продвижение планов правовой реформы. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом.

Согласно сообщению, несмотря на противодействие председателя Всемирной сионистской организации Яакова Хагоэля, который вчера в начале съезда попросил избегать споров, фракции-члены представили несколько предложений по вопросам повестки дня. Среди них:  правовая реформа и требование определить статус Закона о возвращении, который члены правительства предложили изменить.

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