



Симоньян в ответ на убийство Дугиной требует ударов по центрам принятия решений





Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян тяжело переживает убийство дочери идеолога российсского фашизма Александра Дугина, Дарьи Дугиной:



"Взорвали дочь Дугина. Доколе?





Убили Дарью Платонову, дочь Александра Гельевича Дугина.



Молодую, умную, красивую и невероятно талантливую и отзывчивую женщину. Кое-кому из нашего коллектива посчастливилось ее знать.



Она всегда улыбалась, обожала Россию, отца и французский язык, на котором могла и говорить и петь и даже влиять на французскую политику. Мало кого так боялись «атлантические» французы, как Александра Дугина и его прекрасную Дашу.



Дарья могла бы стать одним из тех людей, кто сформулирует для России новую народную идеологию, с национальным самосознанием, волей и стержнем.



Тоненькая, среднего роста, но огромного ума и души девушка.



Александру Гельевичу наши глубочайшие соболезнования. Это невосполнимая потеря. Так быть не должно.



Земля пухом Дарье Платоновой. Она была настоящим русским мыслителем, глубоким и щедрым".





