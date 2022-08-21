Симоньян в ответ на убийство Дугиной требует ударов по центрам принятия решений
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян тяжело переживает убийство дочери идеолога российсского фашизма Александра Дугина, Дарьи Дугиной:
"Взорвали дочь Дугина. Доколе?
Убили Дарью Платонову, дочь Александра Гельевича Дугина.
Молодую, умную, красивую и невероятно талантливую и отзывчивую женщину. Кое-кому из нашего коллектива посчастливилось ее знать.
Она всегда улыбалась, обожала Россию, отца и французский язык, на котором могла и говорить и петь и даже влиять на французскую политику. Мало кого так боялись «атлантические» французы, как Александра Дугина и его прекрасную Дашу.
Дарья могла бы стать одним из тех людей, кто сформулирует для России новую народную идеологию, с национальным самосознанием, волей и стержнем.
Тоненькая, среднего роста, но огромного ума и души девушка.
Александру Гельевичу наши глубочайшие соболезнования. Это невосполнимая потеря. Так быть не должно.
Земля пухом Дарье Платоновой. Она была настоящим русским мыслителем, глубоким и щедрым".