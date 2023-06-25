



Симоньян о ситуации с ЧВК "Вагнер": они идут лесом

Прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян впервые отреагировала на ситуацию с ЧВК "Вагнер" в России.



Ситуацию она прокомментировала в студии Владимира Соловьева.



"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране", - сказала она.



По словам Симоньян, если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то "они идут лесом".

