



Симха Ротман живет в доме, который приказали снести 8 лет назад

Как стало известно порталу "Зман Исраэль", председатель комиссии Кнессета по законодательству и один из лидеров правовой революции, депутат Симха Ротман, уже около восьми лет живет в доме, находящемся под предписанием о сносе. Ротман почти два десятилетия прожил со своей семьей в поселении Пней-Кедем, строительство которого не было одобрено с момента его создания в 2000 году до февраля 2023 года.



В 2015 году Гражданская администрация Иудеи и Самарии издала приказ о сносе значительной части домов в поселении, включая дом Ротмана. Однако неясно, почему распоряжения о сносе не были исполнены. Приказы о сносе домов, включая дом Ротмана, остаются в силе даже после утверждения плана строительства поселения.



Для того чтобы отменить приказы о сносе, жители (Ротман в их числе) должны подать заявление и получить разрешение на строительство задним числом.



В любом случае, утверждение плана строительства, полученного населенным пунктом, разрешения на строительство задним числом и отмена распоряжений о сносе не отменят того факта, что жители населенного пункта, включая Ротмана, построили свои дома незаконно и незаконно проживали в них, даже после получения распоряжений о сносе.



По словам генерального директора левой организации "Керем Навот" Дрора Атекса, который следит за земельной политикой на территориях: "Оказывается, великий реформатор судебной системы забыл сообщить общественности, что он живет в доме, находящемся под ордером на снос. Его друг, Бецалель Смотрич, также забыл сообщить общественности, что он живет в незаконном доме. Почему-то великие реформаторы забывают рассказать отдельные части своей биографии. Для этого мы здесь и собрались".

