



Симха Ротман: президент БАГАЦа грубо вмешалась в законодательный процесс



Симха Ротман, глава комитета по законодательству Кнессета, атаковал председателя БАГАЦа Эстер Хайют в начале слушаний в комитете сегодня утром, заявив, что "ее попытка вмешаться в законодательство является грубым нарушением".



Ротман прокомментировал публикации, согласно которым Хайют заявила президенту Ицхаку Герцогу, что для проведения переговоров по плану Нетаниягу-Левина об изменениях в судебной системе необходимо сначала остановить обсуждения в комитете по законодательству.



"Проходящая здесь дискуссия соответствует демократическим правилам", - сказал Ротман. "Если бы я сказал, что прекращаю обсуждение реформы только до тех пор, пока суд не прекратит свою деятельность, мне бы сказали, что я наношу ущерб независимости суда. Это вредит разделению властей. Весь Кнессет, коалиция и оппозиция, должен выступить против попытки Хайют".



"Председатель Верховного суда была приглашена на слушания, и я думаю, что попытка заблокировать законодательство в Кнессете очень серьезна", - сказал Ротман. "Когда председатель Верховного суда захочет прийти сюда, мы предоставим ей все время которой ей потребуется, как и всем высокопоставленным чиновникам, которые пришли сюда. Я призываю президента отозвать свое требование о прекращении слушаний".