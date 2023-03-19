



Симха Ротман представит упрощенную версию судебной реформы

Председатель конституционной комиссии Кнессета Симха Ротман представит упрощенную версию первой части судебной реформы, которая касается состава комиссии по отбору судей и предотвращения судебного пересмотра основных законов. Об этом сообщил 11 канал в субботу вечером.



Коалиция стремится утвердить эти два закона к концу текущей сессии Кнессета, примерно через две недели, и, таким образом, на следующей неделе в Конституционной комиссии начнется марафон обсуждения законодательства.



Между тем источники, участвующие в переговорах, сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает на достижении компромисса по судебной реформе, но министр юстиции Ярив Левин по-прежнему отказывается сделать это и требует, чтобы закон, который изменит состав Отборочной комиссии судей, был утвержден без внесения в него изменений.



В то же время высокопоставленный член одной из харедимских партий заявил на выходных, что они готовы пойти на компромисс по пункту об отмене большинством в 61 депутат в обмен на “удобный” законопроект.



Изменение отношения ультраортодоксальных партий связано с нехваткой времени в правительстве, где они понимают, что многие законы будут отменены к концу сессии Кнессета, примерно через две недели. По оценкам, члены-харедим в Кнессете понимают, что пункт об отмене будет трудно принять, и готовы поддержать его большинством в 65 депутатов.



