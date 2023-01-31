



Симха Ротман планирует ограничить право на забастовку



Председатель комитета по законодательству Симха Ротман представил законопроект, который является не чем иным, как кардинальной революцией в трудовых отношениях в Израиле.



Среди прочего, в нем предлагается существенно ограничить основания для трудовых споров, запретить рабочим организациям собирать членские взносы с тех, кто в этом не заинтересован, и передать полномочия по ограничению забастовок от суда по трудовым спорам Кнессету.



Вот некоторые из заложенных в законопроекте “бомб”: значительное ограничение оснований для трудовых споров; экономическое ослабление рабочих организаций; ослабление ответственности государства как работодателя; возможность подать иски и уволить забастовщиков и право Кнессета ограничивать забастовки посредством обязательного арбитража.



Целью законопроекта фактически является резкое сокращение права на забастовку. Например, согласно предложению, "государство не функционирует как работодатель и на него не должны налагаться обязательства работодателя, если только оно не определено как прямой работодатель работников". Это означает, что когда государство решит продвигать реформы, такие как приватизация, например, в области портов или энергетики, работники, которых это коснется, не смогут бастовать. "Предлагаемая поправка уменьшает способность небольших групп давления остановить политику, направленную на благо широкой общественности", - говорится в предложении.



Кроме того, “незащищенная забастовка”, которая до сих пор признавалась судами по трудовым спорам, больше не будет защищена от исков о правонарушениях и исков о нарушении договора, когда полномочия в этом вопросе будут переданы из суда по трудовым спорам в обычные суды, где любой пострадавший сможет подать в суд на рабочих, устроивших забастовку. Кроме того, работника, участвовавшего в незащищенной забастовке, можно будет уволить по результатам слушания и без предварительного уведомления.