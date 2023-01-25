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Симха Ротман объяснит еврейским лидерам в США план правовой реформы
25.01.2023 17:15 Алина Груднева

Симха Ротман объяснит еврейским лидерам в США план правовой реформы

Депутат от "Религиозного сионизма" Симха Ротман отправлен в Нью-Йорк, чтобы обсудить еврейским лидерам план правовой реформы в Израиле.

Об этом сообщает "Кан".

Председатель законодательной комиссии Кнессета официально отправился в Нью-Йорке, чтобы посетить презентацию книги бывшего госсекретаря США Майка Помпео.

По данным "Кан", неофициальная миссия Ротмана заключается в том, чтобы провести серию встреч с еврейскими лидерами, которые обеспокоены правовой реформой в Израиле, считая, что та "подорвет демократию".

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