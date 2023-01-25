



Симха Ротман объяснит еврейским лидерам в США план правовой реформы

Депутат от "Религиозного сионизма" Симха Ротман отправлен в Нью-Йорк, чтобы обсудить еврейским лидерам план правовой реформы в Израиле.



Об этом сообщает "Кан".



Председатель законодательной комиссии Кнессета официально отправился в Нью-Йорке, чтобы посетить презентацию книги бывшего госсекретаря США Майка Помпео.



По данным "Кан", неофициальная миссия Ротмана заключается в том, чтобы провести серию встреч с еврейскими лидерами, которые обеспокоены правовой реформой в Израиле, считая, что та "подорвет демократию".