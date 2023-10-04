



Симха Ротман об арестах: “Молодцы, я жду арестов с Йом Кипура”

Председатель Конституционного комитета Симха Ротман сегодня выступил в ответ на обвинения в том, что его брат возглавил марш, во время которого был арестован подозреваемый за плевок в христиан.



“Мой брат (цадик) сегодня прошел во главе группы численностью около тысячи человек, и я тоже был там, молился и обходил ворота. Мы читали Тору, танцевали и пели.



Полиция вчера во время шествия арестовала юношу. Как они утверждают, потому что он в кого-то плюнул. Но любой может прийти и выйти к этим воротам. Мы проходили там мимо церквей, монахов, мусульман,христиан и вообще мимо большого количества людей. Никто из них не боялся и не волновался. Они стояли на расстоянии вытянутой руки и фотографировались, проходили сквозь многолюдную толпу”.



Кроме всего Ротман добавил: “Полиции, которая использует разведданные для ареста людей, причиняющих вред другим людям на основе религии, я говорю: Отличная работа. В Йом Кипур произошло 18 случаев нарушения молитвы. Я жду арестов. Вся информация в сети, не ищите слишком долго”.

