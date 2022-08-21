



Симха Ротман о Сами Абу Шхаде: "Он не может быть депутатом"

Депутат Кнессета от Религиозного сионизма Симха Ротман раскритиковал высказывания Сами Абу Шхаде (Балад), призывавшего изменить израильский флаг, национальный гимн и отменить Закон о возвращении.



Как сообщает "Аруц Шева", Ротман заявил, что человек, делающий подобные заявления, не может быть депутатом Кнессета.



"Статья 7А Основного закона Кнессета означает, что он не может быть депутатом. Тот, кто говорит, что флаг и Закон о возвращении ему не подходят, и называет проект Еврейского Государства "расистским", не хочет Еврейского Государства. Человека нельзя сажать за это в тюрьму, но он не может быть депутатом Кнессета", - сказал Ротман на "Решет Бет".



Депутат отметил, что не будет подавать ходатайство о "дисквалификации" Абу Шхаде.



"Проблема не в нем, проблема в судьях БАГАЦа, которые не раз видели заявления, явную поддержку терроризма, отрицание существования государства - и каждый раз говорили, что это прекрасно", - резюмировал Симха Ротман.