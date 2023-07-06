



Симха Ротман: Ами Эшед превратил жителей Тель-Авива в заложников



Председатель комитета по конституции, член Кнессета Симха Ротман, прокомментировал отставку командующего Тель-Авивским округом, генерала Ами Эшеда, и сказал, что "его политика сделала жителей Тель-Авива заложниками очень маленькой, жестокой и агрессивной группы".



Ротман сказал в интервью радио 103 FM:"В прошлом меня блокировали в движении, на демонстрациях, которые я поддерживал", - продолжил он. "Но если бы полицейский пришел и сказал мне: "Я решаю, разогнать или нет демонстрацию на основании моей поддержки протестующих", я бы ответил ему: "Вы должны убедиться, что закон исполняется одинаково для всех".







