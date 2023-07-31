Новости » Политика
Силы Каплана запретили Лапиду договариваться с правительством
31.07.2023 07:39 Аркадий Бочаровский

Силы Каплана запретили Лапиду договариваться с правительством


Протестная организация "Силы Каплана" прокомментировала заявления лидера оппозиции Яиру Лапида о возможном компромиссе по правовй реформе.

В заявлении говорится,  что "правительство, которое в одностороннем порядке приняло диктаторский закон, является нелегитимным правительством. Его нельзя нормализовать, нельзя верить в ложное представление о разочаровании в Ликуде и нельзя вести с ним переговоры. Очень жаль, что Лапид не вынес уроков из прошлой недели и купился на ложь Нетаниягу о "доступе к власти". 

Ранее Лапид сказал: "Правительство и оппозиция должны совместно ввести 18-месячный мораторий, в течение которого переговоры будут проходить в резиденции президента".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы