



"Силы Каплан" требуют запретить перекрытие дорог ради Нетаниягу

Протестное движение "Силы Каплан" обратилось в БАГАЦ с требованием запретить перекрытие улиц в Тель-Авиве из-за проезда премьер-министра Биньямина Нетаниягу на скоростном трамвае.



Соответствующий документ 17 августа подал адвокат Гонен Бен Ицхак.



Протестующие требуют немедленно отменить все "незаконные изменения дорожного движения". По словам демонстрантов, блокада центра Израиля осуществляется ради "пиар-кампании премьер-министра".



"Перебои с движением транспорта в Тель-Авиве происходят без предварительного уведомления и без реальных оснований, что противоречит законным полномочиям полиции и свидетельствует о неуважении к местным жителям", - сказано в документе.



Напомним, ожидается, что Нетаниягу с супругой проедут по красной линии скоростного трамвая, после чего примут участие в официальной церемонии запуска в Петах-Тикве, на которой будут присутствовать министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич. Перекрытия дорог возможны до 16:00.