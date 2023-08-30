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Силы Каплан о скандале с юридическим советником: весь народ с ней против мафии
30.08.2023 12:12 Аркадий Бочаровский

Силы Каплан о скандале с юридическим советником: весь народ с ней против мафии


Протестная организация Силы Каплан ответила на критику министра юстиции Израиля Ярива Левина в адрес юридического советника правительства.

В заявлении Сил Каплан говорится: "Левин добивается увольнения юридического советника, но ей не нужно бояться или опасаться: народ Израиля стоит за ней, безоговорочно и без страха перед мафиозными угрозами Нетаниягу и Левина. Если они попытаются уволить Бахарав-Миару, здесь увидят сцены, которых никогда не было в истории Государства Израиль, и в итоге Израиль останется демократическим государством, а Ярив Левин - запятой в истории".

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