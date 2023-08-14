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Силы Каплан: Нетаниягу не соответствует должности
14.08.2023 20:17 Аркадий Бочаровский

Силы Каплан: Нетаниягу не соответствует должности



Силы Каплана в очередной раз атаковали премьер-министра Биньямина Нетаниягу, после того как его сын Яир критиковал начальника Генштаба Герци Халеви.

В заявлении говорится: "Тот факт, что Нетаниягу решил не осуждать атаку против начальника Генштаба, показывает общественности, что он не соответствует своей должности. Своими словами он дает зеленый свет таким атакам. Если Нетаниягу возглавит кампанию и попытается сместить начальника Генштаба, то в Израиле будут происходить невиданные доселе сцены. Мы не позволим Нетаниягу ликвидировать Израиль".
 

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