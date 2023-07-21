



Силы безопасности ПА арестовали главного активиста ХАМАС на территориях

Силы безопасности ПА в четверг, 20 июля, арестовали шейха Мустафу Абу Арру, высокопоставленного чиновника ХАМАСа в ПА, что стало еще одним признаком нарастания напряженности между Палестинской администрацией и базирующимися в Газе исламистскими группировками ХАМАС и “Палестинский исламский джихад”.



Абу Арра, житель города Тубас, после ареста был переведен в палестинскую больницу из-за ухудшения состояния его здоровья. Он был арестован Службой превентивной безопасности ПА после того, как его вызвали на допрос.



Его дочь Зухур заявила, что состояние здоровья ее отца не позволяет ему находиться в тюрьме из-за больного сердца.



ХАМАС призвал к немедленному освобождению Абу Арры и обвинил ПА в “пренебрежении гражданским и общественным миром” из-за репрессий против членов ХАМАС и палестинского “Исламского джихада” на территориях.



Абу Арра присутствовал в Дженине, когда жители выгнали двух чиновников ФАТХ, не позволив им присутствовать на похоронах палестинцев, убитых во время операции ЦАХАЛ. Некоторые жители утверждают, что Абу Арра действительно помог урегулировать ситуацию и не позволил боевикам стрелять в представителей ФАТХ.



ХАМАС обвинил руководство ПА в том, что оно “наносит ущерб единству нашего народа и саботирует любой прогресс в достижении его целей свободы и независимости”. По их словам, арест высокопоставленного представителя ХАМАСа – акт “неуважения к символам и видным деятелям палестинского народа”.