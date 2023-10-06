



Сильман станет третьим министром, посетившим Саудовскую Аравию

Министр охраны окружающей среды Идит Сильман станет третьим израильским министром, который посетит Саудовскую Аравию.



По данным общественного телеканала "КАН-11", ее визит состоится на следующей неделе.



Сильман примет участие в конференции MENACW 2023, которая проводится в преддверии конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае. Министра будет сопровождать делегация, состоящая из 13 человек.



До нее Саудовскую Аравию с официальными визитами посетили министр связи Шломо Кархи и министр туризма Хаим Кац.