Новости » Политика
Идит Сильман едет в Саудовскую Аравию
06.10.2023 19:57 Алина Груднева

Сильман станет третьим министром, посетившим Саудовскую Аравию

Министр охраны окружающей среды Идит Сильман станет третьим израильским министром, который посетит Саудовскую Аравию.

По данным общественного телеканала "КАН-11", ее визит состоится на следующей неделе.

Сильман примет участие в конференции MENACW 2023, которая проводится в преддверии конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае. Министра будет сопровождать делегация, состоящая из 13 человек.

До нее Саудовскую Аравию с официальными визитами посетили министр связи Шломо Кархи и министр туризма Хаим Кац.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы