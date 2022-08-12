



Сильман и Шикли могут войти в список Ликуда

Бывшие депутаты Ямина Идит Сильман и Амихай Шикли могут стать кандидатами на вхождение в партийный список Ликуда.

По данным 13 канала, третий потенциальный кандидат - экс-офицер ЦАХАЛа Галь Хирш, которому в октябре было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Лидер партии Биньямин Нетаниягу еще не решил, кого поставить в зарезервированные места к выборам в Кнессет, которые состоятся 1 ноября.

Зарезервированы места в списке под номерами 14, 16, 28, 37 и 43. Они будут заполнены по усмотрению Нетаниягу.