Новости » Политика
Сийярто: Венгрия даст площадку для переговоров РФ с Украиной
19.05.2023 12:31 Алина Груднева

Сийярто: Венгрия даст площадку для переговоров РФ с Украиной

Венгрия предлагает предоставить площадку для дипломатических переговоров между Россией и Украиной.

По данным Report, с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз-Центральная Азия" в Алма-Ате.

"В самом начале этой войны я предложил Лаврову и Ермаку: Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе", - подчеркнул он.

По словам Сийярто, Венгрия создаст все необходимые условия для переговоров, когда бы РФ и Украина ни объявили о готовности. Он также добавил, что его страна, граничащая с Украиной, страдает от войны в стране.

"Мы призываем к миру, потому что мир - это единственный способ сберечь жизни", - добавил глава венгерского МИД.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы