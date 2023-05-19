



Сийярто: Венгрия даст площадку для переговоров РФ с Украиной

Венгрия предлагает предоставить площадку для дипломатических переговоров между Россией и Украиной.



По данным Report, с таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз-Центральная Азия" в Алма-Ате.



"В самом начале этой войны я предложил Лаврову и Ермаку: Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе", - подчеркнул он.



По словам Сийярто, Венгрия создаст все необходимые условия для переговоров, когда бы РФ и Украина ни объявили о готовности. Он также добавил, что его страна, граничащая с Украиной, страдает от войны в стране.



"Мы призываем к миру, потому что мир - это единственный способ сберечь жизни", - добавил глава венгерского МИД.



