



Си Цзиньпина переизбрали на третий президентский срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования.



Об этом сообщает The Guardian.



Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.



Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

