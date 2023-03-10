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Си Цзиньпина переизбрали на третий президентский срок
10.03.2023 07:21 Ирина Демьянова

Си Цзиньпина переизбрали на третий президентский срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования.

Об этом сообщает The Guardian.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.
 

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