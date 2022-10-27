



Си Цзиньпин зхочет сотрудничать с США ради "стабильности в мире"

Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы найти способы наладить отношения для "взаимной выгоды", сообщило китайское государственное телевидение в четверг в преддверии первой возможной встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, пишет Reuters.



Глава Китая отметил, что две страны должны укреплять связи и сотрудничество, чтобы "помочь обеспечить стабильность в мире".



Байден в среду заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем. Администрация США после избрания Си на третий срок в минувшие выходные подчеркнула важность сохранения открытых линий связи с Китаем.



Заявление лидера КНР прозвучало также после звонка министра обороны РФ в Китай, в ходе которого он снова пугал "украинской грязной бомбой". При этом как известно Москва не представила убедительных доказательств подготовки Украиной такой бомбы.