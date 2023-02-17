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Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" по войне в Украине
17.02.2023 12:57 Алина Груднева

Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" по войне в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Италии Атонио Таяни после переговоров с китайским коллегой.

Он сказал RAI Radio 1, что использовал встречу с Ван И в Риме, чтобы призвать Пекин использовать все возможности, чтобы убедить Россию прекратить кровопролитную войну, обеспечив при этом независимость Украины.

В ответ на вопрос о комментариях Таяани официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что не располагает информацией о подготовке Си Цзиньпином выступления.

"Позиция Китая по ситуации в Украине была последовательной и четкой", — сказал представитель КНР.
 

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