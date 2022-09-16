



Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и другими лидерами - СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств на саммите ШОС.



Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и его союзниками в соответствии с политикой китайской делегации в отношении COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.



Председатель КНР прибыл в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества, но его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда президенты, включая Путина и Эрдогана, отправились на ужин.



Источник подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.