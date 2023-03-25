



Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена о телефонном разговоре – Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение президента США Джо Байдена о телефонном разговоре. Об этом сообщает Reuters .



Президент Байден заявил в прошлом месяце после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар над территорией США , что он планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином об этом эпизоде и “расчистить воздух” между двумя супердержавами.



Как говорится в публикации, Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом, а также мог стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.



Однако, по информации источников Reuters, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к организации такого разговора.



На этой неделе Си нанес визит в Москву, где он и президент Владимир Путин выступили с критикой в адрес Соединенных Штатов.

