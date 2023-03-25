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Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена о телефонном разговоре – Reuters
25.03.2023 13:00 Ирина Демьянова

Си Цзиньпин проигнорировал предложение Байдена о телефонном разговоре – Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение президента США Джо Байдена о телефонном разговоре. Об этом сообщает  Reuters .

Президент Байден заявил в прошлом месяце после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар над территорией США , что он планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином об этом эпизоде и “расчистить воздух” между двумя супердержавами.

Как говорится в публикации, Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом, а также мог стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Однако, по информации источников Reuters, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к организации такого разговора.

На этой неделе Си нанес визит в Москву, где он и президент Владимир Путин выступили с критикой в адрес Соединенных Штатов.
 

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