



Си Цзиньпин приказал подготовить армию Китая к реальным боевым действиям

Военнослужащим Народно-освободительной армии Китая нужно укрепить подготовку. Она должна быть ориентирована на реальные боевые действия. Об этом заявил глава страны Си Цзиньпин, сообщает "Синьхуа".



Отмечается, что такое указание он дал в среду во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК, где он осуществлял, в частности, проверку Военно-Морских сил.



"Нужно укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также обновлять оперативные концепции и боевые методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку и сосредоточиться на ключевых темах", - заявил Си Цзиньпин.



Глава Китая также сказал, что для ускорения формирования реальных боевых возможностей необходимо "энергично развивать новые боевые силы и средства".



"Необходимо усилить образование и управление войсками, чтобы обеспечить безопасность и стабильность войск. Все уровни, особенно руководящие кадры.



Надо обучать офицеров и солдат постоянному созданию новой ситуации в строительстве Военно-Морского флота на Южной зоне боевого командования", - отметил Си Цзиньпин.



