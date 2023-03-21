Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай на международный форум
Лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским президентом пригласил его посетить в этом году Китай. Об этом сообщают российские СМИ.
“Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий Международный форум в рамках “Одного пояса – одного пути”, – сказал Си Цзиньпин. “Нам нужно возобновить регулярные двусторонние встречи и активизировать другие механизмы двустороннего взаимодействия”.