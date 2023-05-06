Новости » Политика
Си Цзиньпин поздравил короля Чарльза III с коронацией
06.05.2023 14:25 Алина Груднева

Си Цзиньпин поздравил короля Чарльза III с коронацией

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил короля Чарльза III с коронацией.

Соответствующее заявление он сделал днем, 6 мая.

В частности, он направил поздравительное послание королю Соединенного Королевства и королеве Камилле.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов расширять сотрудничество и культурный обмен с Великобританией. Он подчеркнул, что обе страны должны совместно содействовать миру и сотрудничеству.

Ранее поздравительное послание также отправило министерство обороны Украины, поблагодарив за усилия Соединенного Королевства в связи с войной.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы