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Си Цзиньпин посетит Казахстан
05.09.2022 18:48 Ольга Белозерова

Си Цзиньпин посетит Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Jerusalem Post.

Как отмечается, это будет первая заграничная поездка Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса.

Си Цзиньпин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подпишет ряд двусторонних документов, заявили в МИДе Казахстана.

Пекин, который редко заблаговременно уведомляет о передвижениях Си, не подтвердил его визит в Казахстан.

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