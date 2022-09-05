



Си Цзиньпин посетит Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября.



Об этом заявили в министерстве иностранных дел Казахстана, сообщает Jerusalem Post.



Как отмечается, это будет первая заграничная поездка Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса.



Си Цзиньпин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подпишет ряд двусторонних документов, заявили в МИДе Казахстана.



Пекин, который редко заблаговременно уведомляет о передвижениях Си, не подтвердил его визит в Казахстан.