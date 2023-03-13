



Си Цзиньпин планирует поехать к Путину в Москву на следующей неделе

Глава КНР Си Цзиньпин планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Владимиром Путиным . Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.



В министерстве иностранных дел Китая, а также в Кремле не комментируют этот вопрос.



Информированные дипломатические источники также отказались говорить, ссылаясь на деликатность вопроса.



Ранее японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники сообщило, что Си хочет представить Путину "мирный" план Китая, но в то же время в Пекине не хотят терять Украину.



Разведки США и союзников в последние недели предупреждают , что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.



Пекин это отрицает .

