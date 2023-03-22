



Си Цзиньпин отказался увеличить закупки российского газа, - Bloomberg

Си Цзиньпин использовал два дня переговоров в Москве, чтобы твердо выступить на стороне России против США. Но китайский лидер воздержался от того, чтобы предложить Владимиру Путину то, чего он так долго ждал: обязательство покупать гораздо больше газа, сообщает Bloomberg .



Как отмечает агентство, визит Си ознаменовал политическую победу руководителей России и Китая. Си увидел возможность дать отпор США и укрепить свой имидж мирового государственного деятеля после того, как помог заключить соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, тогда как Путин может показать, что он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных мировых лидеров, даже несмотря на то, что США и США их союзники пытаются изолировать его.



Тем не менее, отсутствие прогресса в каких-либо крупных энергетических соглашениях – или особенности в других отраслях экономического сотрудничества – свидетельствовало о некоторой нерешительности Китая относительно слишком близкого отношения к России. Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, а также сохранить Россию как партнера, который может дать отпор США и их союзникам, а также обеспечить прикрытие для стран, не желающих выбирать чью-либо сторону.



Общие заявления, опубликованные после переговоров, содержали многие принципы, которые Китай давно поддерживает в противодействии США. Два лидера пообещали предотвратить "цветные революции", призвали к расследованию взрыва газопровода "Северный поток", выразили обеспокоенность по поводу планов США и Великобритании сотрудничать с Австралией в области атомных подводных лодок и призвали НАТО уважать "разнообразие цивилизаций".



Растущая асимметрия в экономических отношениях была очевидна в заявлениях по энергетике. Путин пообещал поставить Китаю не менее 98 млрд кубометров газа к 2030 году.



Но Си не дал Путину явного согласия или даже намека на минимальный прогресс по газопроводу "Сила Сибири-2", который является важным звеном, поскольку Москва пытается продавать больше газа на восток, тогда как ее экспортная инфраструктура преимущественно ориентирована на запад. Путин сказал после переговоров, что новый трубопровод, который пройдет в Китай через Монголию, был обсужден и "почти все" параметры соглашения согласованы. Но общие заявления были гораздо менее откровенны.



Хотя этот трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си по-прежнему сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок - по сути, не повторяя европейскую ошибку чрезмерной зависимости от России.



"Это рынок покупателя для Китая, – сказал он. – Если Россия не сделает чрезвычайно приятное предложение, Китай может ждать сколько угодно. Дополнительный газ из России не нужен, особенно после экономического спада, вызванного карантином".



