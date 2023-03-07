



Си Цзиньпин обвинил США в "кампании по подавлению Китая"

Глава Китая Си Цзиньпин резко раскритиковал политику США, обвинив Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая". Об этом говорится в заявлении Си Цзиньпина на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое цитирует The Wall Street Journal.



"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создаёт беспрецедентно серьёзные вызовы для развития нашей страны", - говорится в сообщении.



Издание отмечает, что ранее Си Цзиньпин не прибегал к прямой критике США в своих публичных выступлениях.



Согласно сообщению The Wall Street Journal, своей критикой Цзиньпин пытается переложить на Запад вину за собственную политику, которая ослабила экономику Китая. В частности, речь идет о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании.



