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Си Цзиньпин обвинил США в "кампании по подавлению Китая"
07.03.2023 12:52 Ирина Демьянова

Си Цзиньпин обвинил США в "кампании по подавлению Китая"

Глава Китая Си Цзиньпин резко раскритиковал политику США, обвинив Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая". Об этом говорится в заявлении Си Цзиньпина на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое цитирует The Wall Street Journal.

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создаёт беспрецедентно серьёзные вызовы для развития нашей страны", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ранее Си Цзиньпин не прибегал к прямой критике США в своих публичных выступлениях.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, своей критикой Цзиньпин пытается переложить на Запад вину за собственную политику, которая ослабила экономику Китая. В частности, речь идет о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании.

 

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