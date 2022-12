Си Цзиньпин на встрече с Мишелем: Нужны переговоры по войне РФ против Украины

Евросоюз рассчитывает, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН призовет Россию "уважать основные принципы Устава ООН и способствовать прекращению российской оккупации Украины". Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на переговоры в Пекине китайского лидера Си Цзиньпина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.



В ЕС заявили, что однодневный визит еврочиновника направлен на "поиск баланса между желанием ЕС увеличить экспорт в Китай и необходимостью быть твердым с Пекином в защите демократии и основных свобод".



Визит Мишеля происходит спустя несколько недель после поездки в Пекин канцлера Германии Олафа Шольца. Тот также призвал КНР оказать влияние на РФ. Мишель "попытается развить эти дискуссии", отметили в АР.



Как сообщила гостелекомпания КНР CCTV, Си призвал к переговорам, чтобы отыскать политическое решение для окончания агрессивной войны РФ против Украины. Глава Китая сказал, что урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса" политическими средствами "отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии".



"В нынешних условиях мы должны избегать эскалации и расширения кризиса и работать на благо мира", — добавил Си.



Позднее Мишель написал в Twitter, что "ЕС продвигает свои интересы и ценности в мире", а с Китаем "открытое взаимодействие по всем аспектам наших отношений — единственный путь вперед".

The EU promotes its interests and values in the world.

With China, engaging openly on all aspects of our relationship is the only way forward.

Today we addressed Russia’s war against Ukraine & its consequences, global challenges and the full breadth of our bilateral relationship. pic.twitter.com/dlw1k1upyh