Си Цзиньпин на встрече с Мишелем: Нужны переговоры по войне РФ против Украины
Евросоюз рассчитывает, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН призовет Россию "уважать основные принципы Устава ООН и способствовать прекращению российской оккупации Украины". Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на переговоры в Пекине китайского лидера Си Цзиньпина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
В ЕС заявили, что однодневный визит еврочиновника направлен на "поиск баланса между желанием ЕС увеличить экспорт в Китай и необходимостью быть твердым с Пекином в защите демократии и основных свобод".
Визит Мишеля происходит спустя несколько недель после поездки в Пекин канцлера Германии Олафа Шольца. Тот также призвал КНР оказать влияние на РФ. Мишель "попытается развить эти дискуссии", отметили в АР.
Как сообщила гостелекомпания КНР CCTV, Си призвал к переговорам, чтобы отыскать политическое решение для окончания агрессивной войны РФ против Украины. Глава Китая сказал, что урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса" политическими средствами "отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии".
"В нынешних условиях мы должны избегать эскалации и расширения кризиса и работать на благо мира", — добавил Си.
Позднее Мишель написал в Twitter, что "ЕС продвигает свои интересы и ценности в мире", а с Китаем "открытое взаимодействие по всем аспектам наших отношений — единственный путь вперед".
The EU promotes its interests and values in the world.— Charles Michel (@CharlesMichel) December 1, 2022
With China, engaging openly on all aspects of our relationship is the only way forward.
Today we addressed Russia’s war against Ukraine & its consequences, global challenges and the full breadth of our bilateral relationship. pic.twitter.com/dlw1k1upyh
"Мы обсудили войну России против Украины и ее последствия, глобальные вызовы и весь спектр наших двусторонних отношений", — описал он визит.
Однако, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что "золотая эра" с Китаем закончилась.