



Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает китайский телеканал CGTN.

Это первый телефонный разговор Си и Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.



Зеленский в Twitter подтвердил, что говорил с лидером Китая.



“У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином. Я верю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений”, – заявил он.



В годовщину российского вторжения в Украину МИД Китая представил свою позицию “по политическому решению украинского кризиса”, состоящую из 12 пунктов, среди которых был отказ от односторонних санкций и менталитета холодной войны.



Владимир Зеленский сказал, что “это не мирный план Китая, а мысли Пекина, но то, что Китай начал говорить об Украине – это очень неплохо”.