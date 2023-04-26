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Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры
26.04.2023 14:47 Наталья Богинская

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает китайский телеканал CGTN.
Это первый телефонный разговор Си и Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Зеленский в Twitter подтвердил, что говорил с лидером Китая. 

“У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином. Я верю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двусторонних отношений”, – заявил он.

В годовщину российского вторжения в Украину МИД Китая представил свою позицию “по политическому решению украинского кризиса”, состоящую из 12 пунктов,  среди которых был отказ от односторонних санкций и менталитета холодной войны. 

Владимир Зеленский сказал, что “это не мирный план Китая, а мысли Пекина, но то, что Китай начал говорить об Украине – это очень неплохо”.

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